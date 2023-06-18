Столтенберг заявил, что мир на Украине не должен быть навязанной Россией сделкой

По мнению генсека НАТО, Киев должен определять приемлемые условия для достижения мира

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что только Киев должен определять приемлемые условия для достижения мира на Украине. С таким утверждением он выступил в опубликованном в воскресенье интервью газете Welt am Sonntag.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым", - сказал Столтенберг. "Мир не может означать замораживания конфликта или принятия сделки, условия которой будет диктовать Россия. Только одна Украина может определять приемлемые условия", - заявил он. Генсек НАТО считает, что чем больше Украина "освободит" территории, "тем лучше карты у нее будут за столом переговоров".

Коснувшись перспективы вступления страны в Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что "будущее Украины связано с НАТО, но сейчас приоритетом является утверждение Украины как суверенного и независимого государства". "Иначе не будет возможности обсуждать [ее] членство. Мы должны добиться заключения по окончании этой войны достойных доверия соглашений по безопасности Украины, чтобы Россия не смогла снова вооружиться и напасть", - сказал генсек. Он сообщил, что на предстоящем 11-12 июля саммите НАТО в Вильнюсе будет принято решение о пакете помощи Украине и активизации политических связей, которые приблизят ее к стандартам альянса.

Кроме того, по словам Столтенберга, страны НАТО на встрече намерены договориться о том, чтобы показатель расходов на оборону в размере 2% от национальных ВВП был закреплен как нижний предел того, к чему нужно стремиться членам альянса.