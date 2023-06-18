СМИ: госсекретарь США и глава МИД КНР проводят встречу в Пекине

Энтони Блинкен находится в Китае с двухдневным визитом

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье приступил к проведению встречи с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай. Блинкен прибыл в Пекин утром.

Блинкен находится в КНР с двухдневным визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.