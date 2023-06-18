В Мали проходит референдум по новой конституции

Вынесенный на голосование документ насчитывает 191 статью и существенно расширяет властные полномочия президента

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Голосование на референдуме по новой конституции началось в воскресенье в Мали. Об этом сообщил малийский новостной портал aBamako.

По всей стране, за исключением нескольких районов, находящихся под контролем экстремистских группировок, с утра открылись избирательные участки, на которые приглашены 8,4 млн граждан Мали. Как отмечает портал, голосование по проекту конституции усиливает процесс возвращения к конституционному порядку в Мали после двух военных переворотов.

"Референдум станет важным шагом в процессе возрождения государства, - заявил в обращении к народу накануне голосования президент переходного периода Мали Ассими Гоита. - Референдум открывает новую страницу героической борьбы малийцев за свой суверенитет". Он призвал всех граждан прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Проект новой конституции Мали подготовлен специальной комиссией и призван сменить основной закон, вступивший в силу в 1992 году. Вынесенный на референдум документ насчитывает 191 статью и существенно расширяет властные полномочия главы государства. В нем говорится, что президент Мали определяет политику нации, назначает главу правительства и министров, а также прекращает их полномочия. Правительство становится ответственным перед главой государства, а не перед парламентом, как сейчас.

Президент также получает право распускать парламент и инициировать законы. Устанавливается срок полномочий главы государства продолжительностью пять лет, вводится ограничительная норма в два срока на нахождение одного политика на президентском посту. Кроме того, предлагается создать вторую палату парламента - Сенат, а также Счетную палату. В проекте конституции определено, что 13 существующих в Мали основных языков становятся государственными. При этом французский получает статус "рабочего языка".

Мали с лета 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что в феврале 2024 года в стране состоятся свободные и прозрачные президентские выборы.