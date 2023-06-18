Министр обороны Швеции назвал вступление Украины в НАТО вопросом долгосрочной перспективы

Пол Йонсон добавил, что Киеву "важно знать, что доступ в альянс не закрыт"

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Украина должна иметь возможность в долгосрочной перспективе после окончания конфликта вступить в НАТО и ЕС. Такое мнение выразил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье.

"Статья 10 Североатлантического договора касается политики "открытых дверей", и Украине важно знать, что доступ в альянс для нее не закрыт, - отметил он. - Я думаю, что после войны у Украины должна быть долгосрочная перспектива закрепиться в евроатлантическом сообществе".

Говоря о вступлении самой Швеции в организацию, глава ведомства заявил, что страна надеется стать членом НАТО к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля. "Мы надеемся стать полноправным членом НАТО к саммиту глав государств альянса в Вильнюсе в середине июля, - сказал Йонсон. - Но мы полностью осознаем, что наша интеграция в НАТО зависит от суверенных решений парламентов Венгрии и Турции".

Йонсон считает, что вступление королевства в альянс позволит усилить северный фланг альянса. "Северный фланг будет намного сильнее, если в НАТО будет Швеция. Как арктическая страна мы осознаем, что этот регион, равно как и Балтийское море, стал операционной зоной (зоной систематической активности военно-морских сил - прим. ТАСС), особенно после того, как Россия усилила там свое присутствие", - полагает он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что ждет от Швеции применения на практике антитеррористических законов, от чего зависит одобрение заявки Стокгольма на вступление в НАТО.

Турция с мая прошлого года блокирует вступление Швеции в НАТО, требуя, в частности, выдачи обвиняемых в терроризме курдских активистов, получивших там политическое убежище. В Стокгольме утверждают, что выполнили все условия Анкары на основе меморандума, подписанного в Мадриде в июне 2022 года на полях саммита НАТО, а вопрос экстрадиции конкретных лиц должен решать суд, так как это находится вне компетенции правительства.