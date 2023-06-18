Сербия перестает информировать об изменении своей боевой готовности

Как заявил президент Александар Вучич, исключение составляет НАТО, перед которым Белград "имеет обязательства"

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Сербия прекращает публичное информирование международного сообщества об изменении статуса своей боевой готовности.

Об этом в воскресенье заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.

"Мы больше не будем никого информировать о чем-либо, связанном с повышением или понижением [степени] нашей боевой готовности, за исключением НАТО, перед которым мы имеем обязательства, которые мы всегда будем полностью выполнять в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244", - подчеркнул Вучич.