18 июня, 08:53
Эскалация в Косове

Сербия перестает информировать об изменении своей боевой готовности

AP Photo/ Darko Vojinovic
© AP Photo/ Darko Vojinovic

Как заявил президент Александар Вучич, исключение составляет НАТО, перед которым Белград "имеет обязательства"

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Сербия прекращает публичное информирование международного сообщества об изменении статуса своей боевой готовности.

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Об этом в воскресенье заявил президент Сербии Александар Вучич в ходе обращения к нации.

"Мы больше не будем никого информировать о чем-либо, связанном с повышением или понижением [степени] нашей боевой готовности, за исключением НАТО, перед которым мы имеем обязательства, которые мы всегда будем полностью выполнять в соответствии с резолюцией СБ ООН 1244", - подчеркнул Вучич. 

Теги:
СербияВучич, АлександарЭскалация в Косове
© Информационное агентство ТАСС
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