СМИ: миротворческая миссия африканских стран усиливает позиции континента в мире

Как заявила радиостанция SABC, регион занимает собственную и во многом неожиданную для Запада позицию

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Поездка миротворческой миссии африканских стран в РФ и на Украину вывела Африку на новые и более важные позиции в современном мире, который все больше становится многополярным. Такое мнение высказала в воскресенье южноафриканская радиостанция SABC.

По ее словам, Африка все увереннее становится крупным игроком в системе международных отношений, занимая собственную и во многом неожиданную для Запада позицию. При этом принципы независимости и суверенности, которые поддерживают африканские страны, во многом перекликаются с политикой, проводимой Россией и странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Президент России Владимир Путин приветствовал миротворческую миссию стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, в то время как президент Украины Владимир Зеленский представил условия для любого начала мирных переговоров, пишет южноафриканская газета Sunday Times. По словам издания, Путин заявил африканским лидерам, что ценит их усилия в попытке найти разрешение конфликта на Украине.

В свою очередь малийский новостной портал Abamako отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский отклонил предложение миротворческой миссии стран Африки о посредничестве, увидев "обман" со стороны Москвы в разгар контрнаступления украинских сил.