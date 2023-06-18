МИД КНР заявил о возможности военного конфликта с США в регионе только по вине Вашингтона

Как отметили в Пекине, Соединенные Штаты должны помнить, что при взаимодействии с такой крупной державой, как КНР, "взаимное уважение следует считать основополагающим принципом"

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Власти КНР исключают риск возникновения военного конфликта с Соединенными Штатами в регионе по вине китайской стороны, однако считают возможным вооруженное столкновение в ответ на провокации США. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Если между КНР и США неожиданно возникнет вооруженный конфликт, он будет вызван не провокационными действиями Китая, заключающимися в отправке кораблей и истребителей в Лос-Анджелес или куда-нибудь к побережью Калифорнии, - написала она на своей странице в Twitter. - Скорее, это произойдет по вине американских кораблей или военных самолетов, приблизившихся к китайской территории".

Как уточнила Хуа Чуньин, Соединенные Штаты должны помнить, что при взаимодействии с такой крупной державой, как КНР, "взаимное уважение следует считать основополагающим принципом". Дипломат раскритиковала статью агентства Bloomberg, в которой говорится, что пилоты и капитаны кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) "могут отпугивать ВС США от своих берегов рискованными маневрами, однако им не понравится то, что произойдет, если они зайдут слишком далеко". Указанный материал американских СМИ был опубликован под названием: "Китаю лучше прислушаться к тому, что скажет [госсекретарь Энтони] Блинкен".

Хуа Чуньин отметила, что Пекин "будет без колебаний защищать свои законные права". Она выразила сомнение в победоносности американских войск, напомнив, что Соединенные Штаты проиграли войну во Вьетнаме. Официальный представитель также высказала сомнение, что США победили в ходе вторжения в Ирак и в Афганистан. Китайский дипломат добавила, что КНР "всегда открыта к переговорам".

Как заявил ранее помощник министра обороны США по делам безопасности в регионах Индийского и Тихого океанов Илай Рэтнер, выступая на семинаре в вашингтонском Центре за новую американскую безопасность, китайская сторона действует все более агрессивно при перехвате самолетов Соединенных Штатов и их союзников, в то же время Пекин отказывается от диалога с Вашингтоном по военным вопросам. Как отмечается, за последние 18 месяцев Пентагон "наблюдал резкий рост числа авиаперехватов со стороны НОАК в регионе".