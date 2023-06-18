Депутат Бундестага обвинил глав МИД и Минэкономики Германии в работе на Украину

Маркус Фронмайер назвал Анналену Бербок и Роберта Хабека защитниками чужих интересов

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Депутат Бундестага от фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер подверг резкой критике действия министров иностранных дел Анналены Бербок и по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека (оба - представители партии "Зеленые") и обвинил их в работе на правительство Украины.

"Я должен задать вопрос: "Господин Хабек, вы являетесь министром экономики Германии или министром экономики Украины?" - заявил парламентарий, выступая в Бундестаге. Фрагмент своей речи Фронмайер опубликовал в Twitter.

"Господин Хабек, вы защищаете германские интересы или представляете интересы другой страны? Граждане Германии знают ответ [на этот вопрос]. Это правительство, эти Бандеры Бербок, эти Володимиры Хабеки, эти защитники чужих интересов - им совершенна безразлична Германия", - считает Фронмайер.

Парламентарий при этом напомнил о словах Хабека о том, что Германии якобы придется существенно снизить производство или даже остановить его, если Россия и Украина не продлят соглашение о транзите газа в Европу, поскольку в таком случае ФРГ должна будет делиться газом с восточноевропейскими странами. Кроме того, он напомнил, что Бербок однажды заявила о готовности поддерживать Киев "вне зависимости от того, что думают ее избиратели". По словам Фронмайера, это высказывание главы МИД уже стало "легендарным".