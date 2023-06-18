Вучич заявил, что Сербия в будущем может встать перед выбором между ЕС и БРИКС

Сербский лидер добавил, что Евросоюз не хочет видеть его страну в своем составе

БЕЛГРАД, 18 июня. /ТАСС/. Вопрос выбора между Европейским союзом и БРИКС может встать перед будущим поколением сербов. Об этом в воскресенье заявил президент Сербии Александар Вучич в обращении к нации.

"Что касается БРИКС и ЕС, то сейчас это большой вопрос на будущее, который наверняка откроется и в этой стране, - отметил Вучич, отвечая на вопрос журналиста о рассмотрении БРИКС как аналога ЕС. - Сербия находится на европейском пути, пока я президент, а это еще чуть меньше 4 лет. Сербия так или иначе будет на европейском пути. Станем ли мы членом ЕС в тот момент? Очевидно, что нет. Потому что они не хотят нас [видеть в качестве члена сообщества]".

"Это будет вопрос для нового сербского поколения через какие-то 10 или 20 лет", - отметил сербский лидер, подчеркнув, что является "очевидным, что большое количество стран желают выйти из-под доминирования Запада".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал ранее, что тема расширения БРИКС стоит на повестке саммита объединения, проведение которого запланировано на 22-24 августа в ЮАР. Он добавил, что Россия удовлетворена тем, что больше и больше стран проявляют живой интерес к БРИКС.