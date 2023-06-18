Президент ЮАР назвал африканскую миротворческую миссию впечатляющим событием

Сирил Рамапоса добавил, что эта миссия - "единственная группа переговорщиков, которая состоит из настоящих лидеров"

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Миротворческая миссия африканских лидеров с целью урегулирования украинского кризиса стала впечатляющим событием. Соответствующее заявление сделал в воскресенье президент ЮАР Сирил Рамапоса.

"Наша миссия оказала впечатляющее воздействие [на приближение к урегулированию конфликта], - написал он на своей странице в Twitter. - Конечно, о ее реальном успехе можно будет судить лишь по достижении конечной цели - остановки войны. Но значение миссии в том, что нас выслушали. Мы изложили африканский взгляд на эту войну, которая оказывает негативное воздействие на наш континент. К тому же мы единственная группа [переговорщиков], которая состоит из настоящих лидеров. Мы решительно изложили наше мнение, что война должна остановиться".

По словам Рамапосы, к общей позиции добавились несколько элементов. "Например, [говорили] о признании суверенитета государств согласно Уставу ООН. Мы об этом заявили недвусмысленно, - подчеркнул президент ЮАР. - Мы также говорили о деэскалации конфликта, о том, что гуманитарная помощь должна доставляться людям, страдающим от войны. Часть этой проблемы - освобождение военнопленных, возвращение на Украину детей, вывезенных оттуда". Рамапоса отметил, что в ходе миссии затрагивался и вопрос об обеспечении свободы доставки зерна и удобрений по Черному морю и дальше на мировой рынок. Самым важным итогом он назвал "желание говорить с нами, обсуждать поднятые нами проблемы, решимость проводить дальнейшие встречи".

"Африка готовится провести второй саммит с Россией, - сообщил президент ЮАР. - Там мы продолжим наши дискуссии с президентом [России Владимиром] Путиным. До этого мы будем также продолжать говорить с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Мы хотим получить от него ответы на несколько вопросов, которые мы задали ему".

По словам Рамапосы, эта встреча сопоставима с усилиями других миротворческих групп, которые провели переговоры с президентами России и Украины. "Но мы первыми провели их практически одновременно с двумя президентами, встречи следовали одна за другой. Это очень большое достижение: Африка оказалась в центре внимания, мы принимаем участие [в урегулировании кризиса], действуем позитивно. Мы собираемся встретиться с генеральным секретарем ООН и изложить ему итоги наших переговоров", - сказал южноафриканский лидер.

Миротворческая миссия стран Африки по поискам урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, провела встречи в пятницу в Киеве с президентом Зеленским и в субботу в Санкт-Петербурге с президентом Путиным. Переговоры с российской стороной состоялись в нескольких форматах. Были затронуты все основные аспекты украинского кризиса. На встрече с Рамапосой Путин предложил обсудить двусторонние отношения и взаимодействие в международных организациях, включая БРИКС.