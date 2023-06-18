Глава дипломатии ЕС и генсек ЛАГ обсудили ситуацию в Судане и кризис на Украине

Жозеп Боррель и Ахмед Абу аль-Гейт встретились в Каире

КАИР, 18 июня. /ТАСС/. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт обсудили в воскресенье на встрече в Каире ряд региональных и международных вопросов, включая палестинское досье, обстановку в Судане и Ливии, кризис на Украине. Об этом сообщила пресс-служба ЛАГ.

"Стороны обменялись мнениями относительно кризисов в Судане, Ливии, Йемене и Украине и возможных путей их урегулирования" - говорится в релизе ЛАГ. Отмечается также, что в ходе переговоров глава дипломатии ЕС и генсек ЛАГ высказались за "необходимость устранения коренных причин, способствовавших обострению кризиса нелегальной миграции в Европу, особенно через Средиземное море".

Боррель от имени ЕС приветствовал трехдневное перемирие между противоборствующими сторонами вооруженного конфликта в Судане, объявленное утром в воскресенье.

В ходе своего визита в Каир глава внешнеполитической службы ЕС встретится с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри и будет принят президентом страны Абдель Фаттахом ас-Сиси.