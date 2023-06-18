Андрейченко и Володин провели встречу в Витебске накануне сессии Парламентского Собрания

Заседание 64-й сессии запланировано на 19 июня

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Владимир Андрейченко и председатель Государственной Думы Федерального Собрания Вячеслав Володин провели короткую встречу в Витебске накануне 64-й сессии Парламентского Собрания (ПС) Союза Белоруссии и РФ.

"Делегация Федерального Собрания Российской Федерации прибыла для участия в шестьдесят четвертой сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Андрейченко и Володин провели краткую встречу", - сообщили в пресс-службе нижней палаты белорусского парламента.

Ранее сообщалось, что Володин, который является председателем ПС Союза Белоруссии и России, 19 июня в Витебске проведет заседание 64-й сессии Парламентского собрания. Парламентарии обсудят вопросы совместной работы стран по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства, заслушают доклады профильных министров. Также на заседании рассмотрят проект модельного законодательного акта "О системе обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств Союзного государства".

Предыдущий рабочий визит Володина в республику состоялся 17-18 мая. Он прилетал для проведения заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).