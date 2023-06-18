Telegraph не смогла подтвердить данные, что начальник ГУР Украины жив

Правительство ФРГ ранее опровергло сообщения российских СМИ, согласно которым Кирилл Буданов якобы находится на лечении в госпитале Бундесвера в Берлине после ранения в результате ракетного удара по штаб-квартире спецслужбы

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Британская газета The Daily Telegraph сообщила, что не располагает подтверждением информации о том, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов жив и здоров.

Издание отметило, что представители и помощники Буданова в комментарии для The Daily Telegraph выступили с опровержением сообщений некоторых российских СМИ о его тяжелом ранении. В то же время газета указала, что украинская сторона не публиковала никакие фотографии Буданова для подтверждения своей версии.

Правительство ФРГ в пятницу опровергло сообщения российских СМИ, согласно которым Буданов якобы находится на лечении в госпитале Бундесвера в Берлине после ранения в результате ракетного удара по штаб-квартире спецслужбы.