Президент Сенегала поблагодарил Путина за готовность вести диалог с африканскими лидерами

Во время переговоров в Санкт-Петербурге Маки Саль подчеркнул, мир между Украиной и Россией возможен на основе диалога и компромисса

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Сенегала Маки Саль выразил в воскресенье благодарность президенту России Владимиру Путину за радушный прием и готовность вести диалог с представителями африканской миротворческой миссии о путях урегулирования украинского кризиса. Об этом он написал в Twitter.

"Я благодарю президента за прием и его открыть к диалогу, - отметил президент Сенегала. - Мирное урегулирование войны на Украине жизненно важно для прекращения страданий населения и для того, чтобы мир избежал риска глобальной катастрофы".

Во время переговоров в Санкт-Петербурге Маки Саль подчеркнул, мир между Украиной и Россией возможен на основе диалога и компромисса. "Мы констатируем, что, несмотря на ситуацию на земле, в военном плане важно сохранять возможности для диалога, для дискуссий, чтобы хотя бы гуманитарные вопросы стали нашим приоритетом, чтобы все остальные вопросы в рамках примирения можно было обсуждать. Африка желает мира между Россией и Украиной. Мы убеждены, что этот мир возможен с помощью диалога и компромисса", - отметил Саль.

Миротворческая миссия стран Африки по поиску путей урегулирования украинского кризиса, в состав которой входят, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала и ЮАР, провела встречи в пятницу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и в субботу в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры с российской стороной состоялись в нескольких форматах. Были затронуты все основные аспекты украинского кризиса.