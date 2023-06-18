СМИ: Путин позитивно оценил сбалансированную позицию Африки по Украине

Газета Asharq Al-Awsat отметила, что российский лидер заявил об "открытости РФ для ведения конструктивного диалога со всеми, кто хочет мира на основе принципов справедливости и с учетом законных интересов двух сторон"

КАИР, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин позитивно отнесся к инициативе африканских государств, направленной на урегулирование конфликта между Украиной и РФ. Такую оценку дала в воскресенье межарабская газета Asharq Al-Awsat состоявшейся накануне встрече российского президента с представителями африканских стран, представившими Путину свое видение решения кризиса.

"Путин высоко оценил сбалансированную позицию африканских стран по украинскому кризису", - отмечает издание. Газета подчеркивает, что российский президент заявил об "открытости России для ведения конструктивного диалога со всеми, кто хочет мира на основе принципов справедливости и с учетом законных интересов двух сторон".

Asharq Al-Awsat указывает, что посредники из африканских стран передали российской стороне свой план мирного урегулирования украинского конфликта на следующий день после аналогичной встречи в президентом Украины Владимиром Зеленским, который "настаивал на отказе от переговоров с Россией".

Миротворческая миссия стран Африки по поискам урегулирования украинского кризиса, в состав которой вошли, в частности, президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, провела встречи в пятницу в Киеве с Зеленским и в субботу в Санкт-Петербурге с Путиным. Переговоры с российской стороной состоялись в нескольких форматах. Были затронуты все основные аспекты украинского кризиса.