Китай в связи с поездкой Блинкена выразил надежду на возвращение к договоренностям с США

Американский госсекретарь 18-19 июня находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские власти надеются на возвращение к договоренностям, достигнутым в ноябре прошлого года между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на индонезийском острове Бали. Об этом заявила в воскресенье официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

"Надеюсь, эта встреча [между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Китая Цинь Ганом] станет стимулом для возвращения к договоренностям, которые были достигнуты между главами двух государств на Бали", - написала она в Twitter.

Встреча лидеров двух стран на Бали состоялась 14 ноября 2022 года и длилась более трех с половиной часов. На ней Байден заявил Си Цзиньпину, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. Китайская сторона назвала переговоры конструктивными и выразила готовность принять госсекретаря Энтони Блинкена, который тогда в скором времени планировал посетить КНР с визитом.

18-19 июня госсекретарь США Энтони Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.