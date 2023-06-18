Президент Чехии заявил, что не предлагал следить за россиянами в западных странах

Петр Павел пояснил, что использовал слово "наблюдение", а не "слежка"

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел заявил, что не предлагал применять к находящимся в западных странах россиянам ограничительные меры, принятые в период Второй мировой войны в США по отношению к пребывавшим там японцам.

"Это [мое] высказывание решительным образом не прозвучало как одобрение [действовавшей в США во время Второй мировой войны практики по отношению к выходцам из Японии] или тем более предложение, что мы должны идти таким же путем [как тогда США по отношению к японцам на Западе]. Оно прозвучало только как исторический контекст, что меры, рестриктивные меры, по отношению к [людям, принадлежащим] к нации страны, которая ведет войну, в прошлом уже были", - сказал Павел в воскресенье в программе "Партия Терезы Томанкове" телеканала CNN prima news, отвечая на просьбу ведущей прокомментировать сделанное им в четверг высказывание в интервью радиостанции "Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

При этом он отметил, что меры, которые были приняты во время Второй мировой войны в США по отношению к находившимся там японцам не являются чем-то, с чем бы он "был согласен".

"Наблюдение", а не "слежка"

Чешский лидер пояснил, что в интервью "Свободе" он использовал слово "наблюдение", а не "слежка" со стороны спецслужб. "Наблюдение не означает слежку за каждым российским гражданином. Это означает общее наблюдение за тем, что происходит в [российской] общине", - сказал Павел. Он пояснил, что реагировать нужно только на выявленные риски. "Целью данной меры является [необходимость] обеспечить безопасность наших граждан, чтобы Врбетица или что-то подобное не повторилось", - сказал президент.

Вместе с тем Павел утверждал, что необходимо "было бы проявлять осторожность к российским гражданам, живущим" на территории европейских стран из-за того, что Россия, по его мнению, "ведет агрессивную войну", нарушает "действующие международные нормы" и якобы обозначает Чехию "своим врагом". Кроме того, по словам чешского президента, "высшие руководители" РФ будто бы "угрожают остальным странам военными ударами, включая использование ядерного оружия".

Павел, как цитировали СМИ его высказывание в интервью радиостанции "Свобода", заявил, что "за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше". При этом он напомнил о подходе США к выходцам из Японии, находившихся в годы Второй мировой войны на американской территории. Позднее пресс-секретарь президента Маркета Ржехакова пояснила, что речь шла не об "интернировании или каком-либо преследовании", а о наблюдении за теми россиянами, "у кого есть факторы риска".