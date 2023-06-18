В ЮАР заявили, что мирная миссия стран Африки по Украине должна вести переговоры с НАТО

Председатель комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента республики Супра Махумапело подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский "не может что-то сделать, сказать или решить без одобрения и поддержки" со стороны альянса

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Миротворческая миссия стран Африки должна начать прямые переговоры с НАТО для урегулирования украинского кризиса, так как президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно не может принять важное решение без одобрения Североатлантического альянса. Об этом заявил в воскресенье ТАСС председатель комитета по международным отношениям и сотрудничеству парламента ЮАР Супра Махумапело.

"Миротворческую миссию стран Африки по поиску путей решения кризиса на Украине следует приветствовать, как и любую другую аналогичную инициативу, - подчеркнул он. - Однако было бы намного лучше, если бы миссия начала обсуждение [украинского кризиса] с НАТО. Я так говорю по той причине, что основная проблема заключается в том, что НАТО воюет с Россией и использует Украину как поле битвы".

По словам Махумапело, Зеленский "не может что-то сделать, сказать или решить без одобрения и поддержки со стороны НАТО". "Возможно, в интересах африканской миротворческой миссии следует уделять больше времени переговорам с НАТО и ООН", - подчеркнул депутат национального парламента ЮАР.

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге президентом РФ Владимиром Путиным. От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил в субботу план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. Было условлено, что в ходе предстоящего в июле в Санкт-Петербурге саммита России и Африки миссия продолжит соответствующие консультации с российской стороной. График и формат ее консультаций с Киевом пока не раскрывается.