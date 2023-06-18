СМИ: Польша, задержавшая самолет из ЮАР, добивается освобождения убийцы генсека АНК

Поляк по происхождению Януш Валус в 1993 году убил генерального секретаря правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс Криса Хани

ПРЕТОРИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Польша, которая задержала в Варшаве самолет с охраной президента ЮАР, добивается от Претории освобождения и депортации на родину поляка по происхождению Януша Валуса - убийцы генерального секретаря правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс (АНК) Криса Хани. Об этом в воскресенье сообщила со ссылкой на источники в Польше южноафриканская еженедельная газета Sunday Times. Валус, убивший Хани 30 лет назад, был осужден на пожизненное заключение, в прошлом году был условно-досрочно выпущен из тюрьмы, но продолжает отбывать наказание в другом специально определенном месте.

"На условиях анонимности высокопоставленные польские чиновники сказали, что Варшава добивается депортации родившегося в Польше убийцы Криса Хани, - отмечает газета. - Они также считают миротворческую миссию [африканских лидеров] на Украину пустой тратой времени. Они недовольны нейтральной позицией ЮАР и уверены, что Претория поддерживает Москву. Высокопоставленный представитель Польши сообщил, что Варшава обращалась к Претории с просьбой освободить Валуса, но ничего не добилась".

Чартерный самолет южноафриканской авиакомпании South African Airways, на котором в Санкт-Петербург направлялась передовая группа службы безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы и журналисты президентского пула, в воскресенье вылетела обратно в Преторию из Варшавы, так и не получив разрешения продолжить путь в Россию. Польские власти не дали им продолжить поездку, сославшись на отсутствие необходимых разрешений на оружие у сотрудников службы безопасности президента ЮАР.

Отношения Польши с ЮАР давно обострились из-за полученного Валусом пожизненного срока, отмечает газета. В декабре прошлого года Валус был условно-досрочно освобожден, но с определенными ограничениями. Он был помещен в одно из использующихся в таких случаях мест проживания, куда в любое время могут прийти сотрудники исправительных служб и удостовериться, что находится именно там и выполняет предписанные ему условия существования. Валусу предоставили право на постоянное жительство, так как в 2017 году он был лишен южноафриканского гражданства, сохранив польское. Министр внутренних дел ЮАР Аарон Мотсоаледи заявил, что Валуса не будут депортировать в Польшу. Родственники Хани добиваются, чтобы Валуса вернули в тюрьму.

Убийство Хани

10 апреля 1993 года Валус убил Хани, когда тот выходил из своего дома в городе Боксбург. По признанию самого Валуса, он пытался тем самым спровоцировать в ЮАР гражданскую войну и не допустить демонтажа режима апартеида. Валус прибыл в ЮАР в 1981 году и спустя пять лет получил гражданство ЮАР. Он был приговорен к смертной казни, однако высшая мера наказания была заменена на пожизненное заключение. Валус находился в тюрьме почти 30 лет.

Вместе с Валусом в заговоре с целью убийства Хани участвовал активист Консервативной партии Южной Африки Клайв Дерби-Льюис. Он был также осужден на пожизненное заключение и умер в тюрьме в 2016 году.