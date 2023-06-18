Президент Чехии заявил, что ВСУ имеют в этом году только один шанс на контрнаступление

По словам Петра Павела, в 2023 году могут начаться переговоры о прекращении конфликта, или он будет заморожен до следующего года

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. ВСУ в 2023 году имеют только одну возможность провести контрнаступление. Такое мнение выразил президент Чехии, отставной генерал армии ВС республики и в недавнем прошлом председатель Военного комитета НАТО Петр Павел в воскресенье в программе "Партия Терезы Томанкове" телеканала CNN prima news.

"Я сказал, что у них (Украины - прим. ТАСС) есть один шанс [провести контрнаступление] в этом году, так как, если бы контрнаступление, свидетелями которого, как очевидно, мы являемся, было бы неуспешным, то подготовить второе принципиальное [для исхода конфликта] контрнаступление по объективным причинам не получится", - сказал Павел.

По итогам действий ВСУ в 2023 году, по его словам, могут начаться переговоры о прекращении конфликта или он перейдет в стадию заморозки до будущего года, когда Украине удастся собрать новые силы для дальнейшего контрнаступления. "Согласно всем [имеющимся сообщениям], украинцы еще не ввели в контрнаступление все силы, которые подготовили для него. Если я посмотрю на происходящее как бывший солдат, то, во-первых, [скажу], что российская армия освоила опыт украинских атак начала прошлого года и одновременно очень интенсивно вела строительство нескольких оборонительных линий. Правдоподобно, что целью нынешнего этапа контрнаступления [ВСУ] является поиск слабых мест в этой обороне. Что мы увидим дальше, будет результатом того, как украинская сторона оценит [данные о том], где находятся эти слабые места", - сказал президент.

Павел отметил, что процесс вступления Украины в НАТО не может начаться до тех пор, пока происходит военный конфликт. "В этом [мнении] сходятся все. Сами украинцы понимают, что это [присоединение к Североатлантическому альянсу в нынешней ситуации] невозможно", - сказал он. Украина на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, по словам Павела, должна получить заверение, что когда военный конфликт завершится, то начнется интенсивный процесс, направленный на реализацию планов ее вступления в блок.

Чешский лидер также подчеркнул, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии необходимо воспринимать серьезно. "Это прежде всего политический сигнал. Ядерное оружие прежде всего рассматривается как инструмент политического устрашения <…> Нет, наверное, необходимости реагировать на это такими же ответными мерами, но необходимо данный шаг [со стороны РФ] осудить как [ведущий к] эскалации [напряженности]", - полагает Павел.

Как сообщил президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами 13 июня, ВСУ не добились никаких успехов в ходе контрнаступления, которое продолжается с 4 июня, и несут катастрофические потери, вдесятеро превышающие потери российских войск.