КНР сочла нарушением международных норм организацию визита чиновника с Тайваня в Лондон

В Пекине заявили, что это посылает неправильный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня"

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Встреча замглавы МВД Великобритании Тома Тугендхата с главой тайваньского ведомства по цифровизации Одри Тан (китайское имя - Тан Фэн) стала нарушением принципа единого Китая и базовых норм международных отношений. Об этом в воскресенье заявил представитель посольства КНР в Лондоне.

"Британская сторона позволила определенной фигуре с Тайваня посетить Великобританию и организовать встречу одного из чиновников с указанной персоной. Данный шаг нарушает принцип "одного Китая" и базовые нормы международных отношений. Это посылает неправильный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня", и является грубым вмешательством во внутренние дела Китая. Китай решительно осуждает это", - говорится в заявлении на сайте китайской дипмиссии в Соединенном Королевстве.

Представитель посольства КНР отметил, что "принцип "одного Китая" - это признанная базовая норма международных отношений", а также "политический фундамент для установления и развития дипломатических отношений между Китаем и Великобританией". "Китай призывает Великобританию искренне соблюдать принцип "одного Китая" и базовые нормы международных отношений, прекратить любые официальные обмены мнениями с властями Тайваня и поощрение сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня". Мы хотим ясно дать понять британской стороне, что любые действия, подрывающие интересы Китая, будут встречены решительными ответными мерами", - добавил он.

Как ранее проинформировало агентство Reuters, Тугендхат провел встречу с Одри Тан 14 июня, стороны обсудили вопросы в сфере безопасности. В марте 2021 года китайские власти ввели санкции против Тугендхата, который на тот момент был главой комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента, из-за "лжи и дезинформации" по поводу ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, где якобы ущемляются права национальных меньшинств.