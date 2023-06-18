Президент Ирландии считает, что страна играет с огнем, ставя под вопрос своей нейтралитет

Глава МИД республики Михол Мартин ранее созвал форум, который должен вынести рекомендации кабмину по вопросу ирландского нейтралитета

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Президент Ирландии Майкл Хиггинс подверг жесткой критике планы правительства начать на следующей неделе консультативный форум по теме необходимости сохранения многолетней традиции нейтралитета. Такое мнение глава государства высказал в интервью, опубликованном в воскресенье в газете Business Post.

По словам Хиггинса, Ирландия "играет с огнем" и "хоронит себя в повестке дня других людей". Президент Ирландии, который является верховным главнокомандующим вооруженными силами республики, выразил опасения, что нынешняя внешняя политика страны дрейфует в опасном направлении. "Самый опасный момент в управлении и формулировании [целей] внешней политики, и ее применения на практике с самых истоков дипломатии был тот, когда вы дрейфуете, не зная, что вы делаете", - сообщил Хиггинс. "Я описал бы нашу нынешнюю позицию как дрейф", - признал политик. Он также предупредил, что страна должна избежать "самодовольства и хвастовства" тех, кто хотел бы, чтобы Ирландия "шла впереди оркестра" в направлении военных альянсов наподобие НАТО и отказа от многолетней традиции "позитивного нейтралитета".

Ранее министр иностранных дел республики Михол Мартин созвал открытый консультативный форум, который должен вынести рекомендации кабинету министров по вопросу ирландского нейтралитета. Дискуссии начнутся 22 июня в трех городах Ирландии - Дублине, Корке и Голуэе, а принять участие в них должны 1 тыс. человек, включая простых граждан, академиков, военных экспертов и военнослужащих. Консультации возглавит ирландский политолог, специализирующая на изучении терроризма, первая женщина на посту ректора Оксфордского университета (2016-2023) Луиза Ричардсон.

По словам Мартина, экспертам предстоит ответить на вопрос, целесообразна ли до сих пор система тройного замка. Упомянутый механизм означает, что для отправки за рубеж более 12 ирландских военнослужащих требуется одобрение правительства, парламента, а также специальная резолюция ООН.

В марте прошлого года глава правительства Ирландии, который на тот момент занимал пост заместителя премьер-министра, Лео Варадкар сообщил, что события на Украине вынуждают правительство Ирландии пересмотреть вопрос о военном нейтралитете республики.