Нетаньяху считает, что соглашения с Ираном не остановят стремление страны к ядерной бомбе

Премьер-министр Израиля отметил, что Иерусалим активно доводит эту точку зрения до своих союзников, в первую очередь до США

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Израиль последовательно выступает против любых новых соглашений с Ираном по поводу ядерной программы республики, считая, что никакие новые договоренности не помешают Тегерану продвигаться к созданию собственного ядерного оружия. Такое мнение выразил в воскресенье израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на еженедельном заседании правительства.

"Наша главная задача - остановить вооружение Ирана ядерным оружием. Мы раз за разом давали понять нашим американским друзьям - и я делаю это снова сегодня, - что мы против соглашений, прежде всего против возвращения к первоначальному соглашению, так называемому СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий - прим. ТАСС), который только проложит путь Ирану к бомбе и наполнит его сотнями миллиардов долларов", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.

Он отметил, что Израиль активно доводит эту точку зрения до своих союзников, в первую очередь до США. "Наша принципиальная позиция против соглашения способствует тому, что США не возвращаются к этому соглашению, мы также говорим им, что более ограниченные договоренности, по нашему мнению, также не служат цели, и мы выступаем против этого тоже", - сказал израильский премьер.

"В любом случае мы ясно дали понять, и я повторяю и разъясняю, что Государство Израиль сделает все, что необходимо, своими силами, чтобы защитить себя от агрессии Ирана - и касательно ядерной программы, и против их террористических марионеток", - добавил Нетаньяху.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с Ираном СВПД, нацеленный на преодоление кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд консультаций с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.