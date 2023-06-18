Мирный план Африки и местонахождение Залужного. События вокруг Украины

Делегация семи стран Африки представила в субботу президенту РФ Владимиру Путину свою мирную инициативу по урегулированию на Украине, состоящую из 10 основных пунктов. Как отметил российский лидер, Москва готова к диалогу со всеми, кто желает установления мира на принципах справедливости. По итогам встречи с африканскими лидерами пресс-секретарь президента РФ указал, что очень большая часть африканской мирной инициативы реализуема и может обсуждаться.

Кроме того, в субботу стала известна позиция президента США Джо Байдена, который не считает, что Украина может вступить в НАТО по упрощенному пути и должна выполнить все стандартные условия принятия в альянс.

Как заявил Песков, задача специальной военной операции (СВО) РФ по демилитаризации Украины фактически во многом выполнена. Кроме того, в Минобороны России сообщили, что ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений. А Путин допустил, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный может сейчас быть за пределами своей страны.

ТАСС собрал основные события вокруг Украины за последние два дня.

Ход спецоперации

Как сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные 16 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием с воздуха и моря по одному из центров принятия решений ВСУ. По данным ведомства, ВСУ продолжали попытки наступления на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, все эти атаки были отражены.

Потери Киева за двое суток на южнодонецком и запорожском направлениях составили около 615 человек, на купянском - порядка 100, на краснолиманском - свыше 120, следует из сводок Минобороны РФ. На донецком направлении, по информации министерства, Украина потеряла порядка 550 человек, на херсонском - 70.

Российские военные поразили две радиолокационных станции П-18 ВСУ в ДНР и Херсонской области, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе населенного пункта Максимильяновка, сбили в районе Краматорска вертолет Ми-24, а также в ходе атаки ВСУ уничтожили две бронемашины Bradley. Средства ПВО за сутки перехватили восемь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган", крылатую ракету большой дальности Storm Shadow, уничтожили 34 украинских беспилотника.

Мирный план Африки

Делегация семи стран Африки, в которую вошли президенты Замбии, Коморских Островов, Сенегала, ЮАР, премьер-министр Египта, а также представители Республики Конго и Уганды, посетила 16 июня Киев, где провела переговоры с президентом Украины Зеленским. На следующий день миссия была принята в Санкт-Петербурге Путиным.

От имени делегации президент ЮАР Сирил Рамапоса изложил президенту РФ план из 10 принципов, который может заложить основу для мирного процесса на Украине. В их числе деэскалация конфликта с обеих сторон, дипломатические переговоры, обеспечение суверенности государств в соответствии с Уставом ООН, обмен пленными, послевоенное восстановление, гарантии безопасности для всех, движения зерновых и удобрений обеими странами, более тесное взаимодействие со странами Африки и др.

Реакция Москвы

Во время встречи Путин подчеркнул, что "Россия никогда не отказывалась от переговоров" и даже в нынешних условиях открыта для конструктивных предложений.

По итогам обсуждения мирной инициативы Африки глава МИД РФ Сергей Лавров, который также в нем участвовал, рассказал, что этот план пока не зафиксирован на бумаге, но африканские лидеры проявили понимание "истинных, глубинных причин происходящего" и сознают, что выходить из этой ситуации необходимо на основе выработки специальных конкретных действий по устранению этих причин.

Пресс-секретарь президента РФ указал, что африканская инициатива во многом реализуема и РФ готова к обсуждению, но к этому не готова украинская сторона.

Как рассказал позднее президент ЮАР Сирил Рамапоса, обсуждение украинского кризиса продолжится на саммите "Россия - Африка".

Показанный документ

Во время переговоров с африканскими лидерами президент России продемонстрировал им парафированный, в том числе со стороны Киева, проект договора с Украиной, который готовился в марте 2022 года в Стамбуле.

В частности, в шапке показанного Путиным документа было указано, что это проект по состоянию на 15 апреля 2022 года. Пункт 1 статьи 1 гласил, что "Украина обязуется поддерживать свой постоянный нейтралитет, который провозглашается и закрепляется в Конституции Украины". Следующим пунктом прописано, что государства-гаранты признают, уважают и гарантируют статус Украины как постоянно нейтрального государства, а также обязуются обеспечить соблюдение данного статуса на международном уровне.

Перечень стран-гарантов приведен в преамбуле договора, среди них - Великобритания, Китай, Россия, США и Франция.

По словам российского лидера, после того как войска РФ были в соответствии с договоренностями отведены от Киева, "киевские власти, как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории".

Невыполнение зерновой сделки

Путин на встрече с членами африканской миссии назвал обманом со стороны Запада то, что продовольствие в рамках зерновой сделки не идет в нуждающиеся страны Африки - в рамках зерновой инициативы уже вывезено около 31,7 млн тонн сельхозпродукции из украинских портов, но только 3,1% из этого объема пошло в развивающиеся страны.

Как заявил Песков, российская сторона своевременно объявит о решении по зерновой сделке, которая не выполнена в части касающихся РФ условий.

Местонахождение Залужного

Путин в ходе беседы с военкорами, которая была в начале недели, допустил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может находиться за границей. Фрагмент программы "Москва. Кремль. Путин" с этой частью общения опубликовал в воскресенье журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

В мае в СМИ появлялась информация о тяжелом ранении Залужного. В оборонном ведомстве Украины опровергали это, однако Залужный долго не появлялся на публике и отказался от участия в заседании комитета НАТО на уровне начальников генштабов "даже в формате видеоконференции" из-за "напряженной оперативной ситуации" на Украине.

Украину в НАТО без упрощенного режима

Президент США Джо Байден, отрицательно ответил на вопрос, собирается ли он облегчить вступление Украины в НАТО, указав, что Киев должен соответствовать обязательным стандартам вступления в альянс. Он добавил, что многое было сделано для того, чтобы Украина могла "координировать свои действия в военном отношении".

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил ранее на этой неделе в Вашингтоне Байдену признать, что Украина достигла прогресса на пути в альянс и нет необходимости в поэтапной реализации Плана действий по членству в НАТО, в отличие от ситуаций с другими восточноевропейскими странами, присоединившимися в прошлом к блоку.

Выполнение задач СВО

Задача демилитаризации Украины фактически во многом выполнена, Киев использует все меньше собственного оружия, отметил пресс-секретарь президента РФ. Однако он указал, что сейчас СВО продолжается "как фактически война между Москвой и коллективным Западом", сказал представитель Кремля. Вмешательство НАТО в конфликт на Украине усложняет ситуацию, но РФ продолжит СВО и добьется своих целей, подчеркнул он.

Ситуация после прорыва ГЭС

Активная фаза наводнения в Херсонской области, вызванного прорывом Каховской ГЭС из-за удара украинских войск, прошла, можно констатировать, что регион справляется с его последствиями, сообщил в воскресенье врио губернатора области Владимир Сальдо.

Всего в результате подтопления из-за ЧП на Каховской ГЭС было госпитализировано 103 человека, число жертв выросло до 29.