Мэр Харькова считает, что жители не готовы к появлению в городе улицы Бандеры

При этом Игорь Терехов подтвердил, что планируется смена порядка 400 топонимов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что жители города вряд ли готовы к тому, что у них может появиться улица, названная в честь одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры.

"Я пока не представляю этого. <...> Мы пока не рассматриваем такую возможность", - сказал он в интервью "Радио Свободы" (признано в РФ СМИ-иноагентом), отвечая на вопрос о возможности появления в городе улицы Бандеры. При этом, по его словам, в последнее время "сознание харьковчан сильно изменилось".

Он подтвердил, что в планах властей - смена порядка 400 топонимов, но делаться это будет постепенно. "Часть мы уже переименовали. Часть на следующую сессию будем выносить и переименуем. И будем постепенно", - сказал градоначальник. По его словам, это связано с тем, что такая массовая смена названий породит коллапс.

После госпереворота в 2014 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает демонтаж памятников и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время украинские власти начали особенно активно бороться со всем, что связано с Россией. По всей Украине демонтируются памятники русским писателям, переименовываются улицы, носящие имена русских писателей, художников, ученых, путешественников, а также убираются упоминания о роли советского народа в победе в Великой Отечественной войне.

Бандера в годы Великой Отечественной войны сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ). На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), которых по имени лидера движения стали называть бандеровцами, около 100 тысяч погибших поляков, чехов, евреев Западной Украины. За отказ сотрудничать с националистами зверски были убиты и тысячи украинцев. Бандеровцы принимали участие в боях против Красной армии. В последнее время во многих украинских населенных пунктах стали появляться улицы, названные в четь Бандеры.