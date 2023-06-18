В Чехии почтили память антифашистов, уничтоживших наместника Гитлера 81 год назад

Торжественная церемония состоялась у пражского православного кафедрального собора Кирилла и Мефодия

ПРАГА, 18 июня. /ТАСС/. Министры чешского правительства, представители командования ВС республики, ветераны и общественность в воскресенье почтили память семерых патриотов-десантников, совершивших 81 год назад покушение на наместника Адольфа Гитлера в Чехии, шефа политической полиции Третьего рейха Рейнхарда Гейдриха.

Как сообщило Чешское телевидение, у пражского православного кафедрального собора Кирилла и Мефодия состоялась торжественная церемония в честь героев Сопротивления, а затем ее участники возложили венки и цветы к установленной на его стене мемориальной доске. Именно здесь, на Рессловой улице в центре Праги, 81 год назад скрывались и приняли последний бой с гитлеровцами чешские солдаты-антифашисты, подготовленные на военной базе в Великобритании.

"Операция [по ликвидации Гейдриха] имеет особое значение и потому, что наши солдаты проявили [во время Второй мировой войны] чрезвычайный героизм. То, что национальное антигитлеровское Сопротивление смогло заявить о себе столь принципиальным образом, в огромной степени укрепило тех [жителей страны], кто не желал смириться, что территория Чехословакии оказалась в руках фашистской Германии", - сказал министр транспорта республики Мартин Купка.

Совершенное 27 мая 1942 года покушение, в результате которого известный своей жестокостью Гейдрих был смертельно ранен, стало одной из ярчайших страниц в истории европейского Сопротивления. В ответ на эту акцию по оккупированной нацистами Чехии прокатилась волна репрессий. 10 июня 1942 года они сожгли деревню Лидице близ Праги. На месте были расстреляны 173 мужчины, всего же погибли 340 из 500 ее жителей, причем многие из них - в газовых камерах и концлагерях.