В Пекине заявили, что отношения Китая и США достигли самого низкого уровня

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган отметил, что это не соответствует интересам народов двух стран

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"На текущий момент отношения Китая и Соединенных Штатов находятся на самом низком уровне с момента установления дипломатических отношений между нашими странами. Это не соответствует интересам народов КНР и США", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как уточнил Цинь Ган, политические трения между Пекином и Вашингтоном также не выгодны другим странам. Китайский дипломат отметил, что власти КНР "неизменно придерживаются последовательной и стабильной политики" в отношении США. Он подчеркнул, что Китай стремится к мирному развитию и к сотрудничеству на взаимовыгодной основе.

"Надеемся, что американская сторона будет сохранять объективную и рациональную позицию по отношению к КНР", - добавил Цинь Ган.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.