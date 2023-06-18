Блинкен пригласил Цинь Гана в Вашингтон для продолжения переговоров

Американский дипломат назвал состоявшиеся переговоры "откровенными, содержательными, конструктивными и честными"

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен во время переговоров в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом пригласил своего коллегу в Вашингтон с целью продолжить двусторонние консультации. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера по итогам встречи.

По словам дипломата, стороны договорились запланировать ответный визит в подходящее время. "Госсекретарь пригласил министра иностранных дел Цинь [Гана] в Вашингтон для продолжения обсуждений, и они договорились запланировать ответный визит в удобное для обеих сторон время", - подчеркнул Миллер.

Состоявшиеся в китайской столице переговоры американский дипломат назвал "откровенными, содержательными и конструктивными". "Госсекретарь подчеркнул важность дипломатии, поддержания открытых каналов связи для снижения риска неправильного понимания и просчетов. Госсекретарь поднял ряд проблемных вопросов, а также говорил об изучении возможности сотрудничества с Китаем по общим международным проблемам, где наши интересы совпадают", - добавил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

Блинкен, продолжил он, "ясно дал понять, что Соединенные Штаты всегда будут отстаивать интересы и ценности американского народа и работать со своими союзниками и партнерами для продвижения [американского] видения мира, который является свободным, открытым и поддерживает международный порядок, основанный на правилах". Обе стороны "также отметили важность содействия обменам между народами США и Китая", указал Миллер. Встречи госсекретаря с китайскими должностными лицами в Пекине продолжатся 19 июня, заключил Миллер.

Реакция Китая

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин заявил, что китайские власти надеются на возвращение к договоренностям, достигнутым в ноябре прошлого года между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Джо Байденом на индонезийском острове Бали на полях саммита Группы двадцати. Встреча лидеров двух стран на Бали состоялась 14 ноября 2022 года и длилась более трех с половиной часов. На ней Байден заявил Си Цзиньпину, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются политики "одного Китая" и выступают против изменения статус-кво в Тайваньском проливе. Китайская сторона назвала переговоры конструктивными и выразила готовность принять Блинкена, который тогда в скором времени планировал посетить КНР с визитом.

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он якобы использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.