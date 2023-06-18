Глава МИД КНР потребовал от США соблюдать принцип "одного Китая"

Цинь Ган назвал тайваньский вопрос важной проблемой, затрагивающей ключевые интересы КНР и сопряженной с "наиболее очевидными рисками"

ПЕКИН, 18 июня. /ТАСС/. Китайские власти требуют от правительства Соединенных Штатов придерживаться принципа "одного Китая" и не оказывать содействия сепаратистам Тайваня. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"Мы настаиваем, чтобы США придерживались принципа "одного Китая" и двусторонних договоренностей, неукоснительно выполняли свои обещания по поводу отказа от поддержки сторонников так называемого движения за независимость Тайваня", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Как уточнил Цинь Ган, тайваньский вопрос - это важная проблема, затрагивающая ключевые интересы КНР и сопряженная с "наиболее очевидными рисками".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.