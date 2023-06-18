В Финляндии допустили пересмотр роли российского консульства на Аландских островах

Президент страны Саули Ниинистё призвал выяснить, было ли консульство создано на основе Парижского мирного договора 1947 года или двустороннего соглашения между Финляндией и Россией

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё сообщил об изучении властями страны правовых основ деятельности консульства России на Аландских островах и допустил пересмотр его роли.

"Я попросил разъяснить, каков правовой статус этого консульства в договорных структурах", - приводит в воскресенье газета Helsingin Sanomat слова Ниинистё. Он отметил, что необходимо выяснить, было ли консульство создано на основе Парижского мирного договора 1947 года или двустороннего соглашения между Финляндией и Россией. "Необходимо внимательно следить за тем, чтобы консульство сохраняло свою роль", - сказал финский президент. Он заявил, что если дипмиссия не выполняет свою роль, то Финляндия должна пересмотреть свою позицию по этому вопросу.

4 апреля, в день вступления Финляндии в НАТО, на финском сайте гражданских инициатив была опубликована петиция в поддержку упразднения российского диппредставительства на Аландах. Как утверждают авторы инициативы, в свете последних событий консульство "ставит под угрозу безопасность" страны.

Консульство в Мариехамне, административном центре автономной области Аландские острова, появилось в 1940 году в соответствии с Московским мирным договором между СССР и Финляндией после войны 1939-1940 годов, в том числе для контроля за демилитаризацией региона. Как заявил бывший руководитель военной разведки и один из составителей петиции Пекка Товери в интервью газете Hufvudstadsbladet, это диппредставительство является "историческим рудиментом" и должно быть закрыто. Его поддерживает член парламента Пяйви Рясянен, занимавшая ранее пост министра внутренних дел, которая тоже считает, что присутствие российских дипломатов на Аландах должно рассматриваться под углом обострения обстановки в Балтийском регионе.