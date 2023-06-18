Граждане Швейцарии на референдуме высказались за продление антиковидного закона

Большинство швейцарцев также поддержали закон о защите климата, предусматривающий достижение углеродной нейтральности страны к 2050 году

ЖЕНЕВА, 18 июня. /ТАСС/. Граждане Швейцарии на состоявшемся в воскресенье референдуме высказались за продление до 30 июня 2024 года закона о борьбе с COVID-19, дающего возможность властям вводить в случае необходимости прививочные сертификаты. Это решение поддержали 61,9% граждан, сообщила швейцарская общественная телекомпания RTS, освещавшая подсчет голосов в режиме реального времени.

"Закон о COVID-19 поддержан гражданами на референдуме в третий раз", - отметила RTS, подчеркнув, что за его принятие проголосовали 61,9% граждан. Предыдущие два референдума на эту тему состоялись в июне и ноябре 2021 года. Тогда, как и сейчас, большинству швейцарцев показалась убедительной позиция правительства, призывавшего голосовать за продление закона. Итоги сегодняшнего референдума дадут возможность властям быстро отреагировать на новую вспышку ковида в случае необходимости. Теперь у них есть правовая основа для дальнейшего ввоза в страну лекарств от болезни и для выдачи прививочных сертификатов, если это потребуется. Государство также сможет обязывать работодателей вводить удаленный режим работы в случае быстрого распространения инфекции. Большое число голосов в поддержку продления закона свидетельствует о "ясной поддержке политики правительства в этой сфере", заявил президент Швейцарии Ален Берсе.

Вынесения самого вопроса на референдум добились противники продления закона, объединившиеся в комитет "Мерам - нет!". Они считают, что поскольку вспышка COVID-19, согласно решению Всемирной организации здравоохранения, больше не является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, то необходимости в специальном законодательстве нет. Комитет заявил, что расценивает такой закон как "массированную атаку на права" швейцарцев.

Другие вопросы референдума

Также на референдуме 18 июня швейцарцы большинством голосов (59,1%) поддержали и закон о защите климата, предусматривающий достижение углеродной нейтральности в Швейцарии к 2050 году за счет использования солнечной энергии, а также стимулирования перевода отопления домов на чистые источники энергии вместо ископаемого топлива. Против такого закона выступала входящая в правительство правоконсервативная Швейцарская народная партия. Она считает, что его принятие наносит урон экономике страны в условиях непростой ситуации на энергетическом рынке.

По третьему вопросу референдума, касающемуся введения налога в размере не менее 15% для крупных международных корпораций, правительство Швейцарии также получило поддержку граждан. За соответствующий правительственный план проголосовали 78,5% участников голосования. Этот план был утвержден парламентом в декабре прошлого года. Дополнительные налоговые поступления оцениваются в размере от 1 до 2,5 млрд франков (от $1,1 млрд до $2,8 млрд). Их основная часть (75%) пойдет в кантональные бюджеты. Поскольку реализация плана требует внесения изменений в конституцию, потребовалось проведение всенародного референдума. Явка на референдуме составила 42%, что близко к средним значениям за последние годы.