В Софии в седьмой раз прошла многотысячная антивоенная акция

Манифестанты ставили свои подписи под предложением провести "референдум за мир и суверенитет" с целью запретить властям Болгарии участвовать в вооруженных конфликтах

СОФИЯ, 18 июня. /ТАСС/. Акции под лозунгом "Болгария - зона мира" в седьмой раз прошли в воскресенье в более чем 40 городах Болгарии. Самая массовая из них состоялась в Софии.

Как передает корреспондент ТАСС, ее участники настаивали, чтобы Болгария не принимала участия в военных конфликтах, требовали соблюдать нейтралитет и прекратить оказание военной помощи Украине, подчеркивая, что поставки оружия не помогут нормализации ситуации, но приведут к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Манифестанты ставили свои подписи под предложением провести "референдум за мир и суверенитет" с целью запретить властям Болгарии участвовать в вооруженных конфликтах. До 10 июля инициаторы петиции, которые не связаны с политическими объединениями, намерены собрать около 600 тыс. подписей.

От Национального дворца культуры, где прошел антивоенный митинг, люди прошли по центральным улицам столицы к зданиям правительства, администрации президента и парламента страны. Около Министерства обороны Болгарии участники акции сделали остановку, потребовав отставки нового главы военного ведомства Тодора Тагарева, который является ярым сторонником поставок вооружений Украине.

Митинги и шествия проходили под контролем усиленных нарядов полиции. Акция завершилась без происшествий.