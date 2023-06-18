Постпред Белоруссии заявила о провале попыток Запада изолировать Минск на площадке МОТ

По словам Ларисы Бельской, "большинство незападного мира" не поддержало резолюцию, предусматривающую меры воздействия на страну

МИНСК, 18 июня. /ТАСС/. Западным странам не удалось использовать резолюцию для политической изоляции Белоруссии на площадке Международной организации труда (МОТ). Об этом заявила постоянный представитель республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лариса Бельская в эфире телеканала СТВ.

"Использовать резолюцию для политической изоляции Беларуси на площадке МОТ, на мой взгляд, западным странам не удалось. Потому что именно большинство незападного мира резолюцию не поддержало", - сказала Бельская. По ее словам, резолюция МОТ для государств имеет рекомендательный характер. "Она рекомендует государствам, в частности, пересмотреть свои отношения с Беларусью, чтобы усилить давление на правительство и чтобы правительство, если говорить простым языком, действовало в русле тех требований, которые нам Запад предъявляет", - сказала дипломат.

Она отметила, что около 100 стран незападного мира резолюцию не поддержали в том или ином формате, они не будут связаны рекомендациями этой резолюции. "Я встречалась со многими постпредами стран дальней дуги здесь, в Женеве. И на них, на их страны оказывается давление, чтобы позиция в отношении этой резолюции, в отношении Беларуси была изменена, - сказала Бельская. - Но они на это не пошли, то есть их не голосование в поддержку резолюции говорит о том, что эти государства все-таки блюдут собственные интересы в большей степени, чем манипулируемые Западом".

В Женеве с 5 по 16 июня проходила Международная конференция труда - ежегодный форум Международной организации труда. На ней была принята резолюция, предусматривающая меры воздействия на Белоруссию с целью выполнения страной норм международных конвенций и рекомендаций МОТ.