Партия "Истинные финны" выдвинула Юсси Халла-ахо на пост спикера парламента

Партия также предложила свои кандидатуры на посты глав шести министерств

СТОКГОЛЬМ, 18 июня. /ТАСС/. Партия "Истинные финны" выдвинула председателя парламентского комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо на пост спикера однопалатного парламента Финляндии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал MTV.

По его данным, на пост спикера парламента "Истинные финны" предложили Юсси Халла-ахо. Партия предложила на пост министра финансов Риикка Пурра, министра по делам внешней торговли и развития - Вилле Тавио, министра юстиции - Леену Мери, министра внутренних дел - Мари Рантанен. На должность министра транспорта и коммуникаций выдвинута Лулу Ранне, министра социальных дел и здравоохранения - Кайса Юуусо.

Национальная коалиционная партия (НКП) победила на парламентских выборах в Финляндии, состоявшихся 2 апреля. 27 апреля председатель НКП Петтери Орпо заявил о решении сформировать коалиционное правительство с партиями "Истинные финны", "Христианские демократы Финляндии" и Шведской народной партией.

Ранее Юсси Халла-ахо на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) заявил, что заказал надпись на украинском снаряде, пожертвовав тем самым деньги Вооруженным силам Украины. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов осудил данный поступок.