В офисе Зеленского признали, что РФ до начала СВО пыталась достичь целей путем переговоров

При этом, по словам глава офиса президента Украины Андрея Ермака, Киев пошел на Минские соглашения под давлением Запада, но сейчас Украине не нужны посредники на переговорах

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российская сторона до февраля 2022 года пыталась добиться своих целей путем переговоров с Украиной. Это признал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью газете The Wall Street Journal, опубликованном в воскресенье.

"Всего, чего они (российская сторона - прим. ТАСС) не смогли добиться в течение этих многих часов переговоров, они попытались достичь военными средствами 24 февраля 2022 года", - цитирует Ермака газета. При этом он отметил, что Киев пошел на Минские соглашения под давлением Запада, но сейчас Украине не нужны посредники на переговорах.

На данном этапе, заявил Ермак, Киев работает над тем, чтобы "выиграть битву за такие страны, как Бразилия и Индия, поддерживающие дружеские связи с Россией". "Один из пунктов этого плана состоит в том, чтобы организовать визиты в Киев знаменитостей из Латинской Америки по образцу наплыва звезд Запада" на Украину в самом начале боевых действий.