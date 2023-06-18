WP: США и Китай договорились о проведении рабочих встреч для решения проблем

По данным источника газеты, обе стороны намерены быть "откровенными в выражении своих опасений"

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Цинь Ган договорились в воскресенье во время переговоров в Пекине о проведении ряда встреч на рабочем уровне для решения конкретных двусторонних проблем. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в американской делегации.

По их словам, стороны смогли достичь "прогресса в решении трех ключевых задач: восстановлении коммуникаций на высоком уровне, обсуждении проблем и изучении областей сотрудничества". Помимо вопроса об улучшении двусторонних каналов связи, американские дипломаты заинтересованы в работе над увеличением количества коммерческих рейсов между США и Китаем, отмечает The Washington Post. Отвечая на вопрос о "холодном приеме Блинкена китайскими чиновниками", представитель Госдепартамента высокого ранга сообщил изданию, что госсекретарь "хорошо осведомлен о нынешнем состоянии двусторонних отношений", и подчеркнул, что обе стороны будут "откровенны в выражении своих опасений".

После более чем семи с половиной часов переговоров Блинкен и Цинь Ган договорились спланировать визит главы МИД КНР в Вашингтон. В Госдепартаменте назвали состоявшийся диалог "откровенным, содержательным и конструктивным".

18-19 июня Блинкен находится в КНР с визитом, который изначально планировался на февраль. Тогда он не состоялся из-за инцидента с китайским аэростатом, который был сбит ракетой в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. Пекин утверждает, что этот воздушный шар был китайским метеорологическим зондом, однако, по версии вашингтонской администрации, он использовался для "сбора важной информации". Это первое посещение Китая главой Госдепартамента с октября 2018 года.