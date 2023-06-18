ООН намерена продолжить добиваться гуманитарного доступа на левый берег Днепра

Координатор организации по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун призвал "российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами"

ООН, 18 июня. /ТАСС/. ООН не оставит своих попыток получить гуманитарный доступ к подконтрольным России районам на левом берегу Днепра для оказания помощи пострадавшим от последствий разрушения Каховской ГЭС. Об этом говорится в заявлении координатора ООН по гуманитарным вопросам на Украине Денис Браун, распространенном в воскресенье пресс-службой всемирной организации.

"ООН продолжит добиваться доступа (к пострадавшим районам - прим. ТАСС). Мы призываем российские власти действовать в соответствии со своими обязательствами в сфере международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ООН "будет делать все возможное, чтобы получить доступ <...> к тем, кто нуждается в жизненно важной помощи вне зависимости от того, где они находятся".