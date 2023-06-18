Bild: Минобороны ФРГ не исключает, что аммиакопровод Тольятти - Одесса подорвали ВСУ

По мнению экспертов ведомства, Россия заинтересована в том, чтобы возобновить эксплуатацию аммиакопровода, сообщила газета

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Министерство обороны ФРГ допускает, что украинские диверсанты могли подорвать аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области. Об этом пишет в воскресенье газета Bild со ссылкой на попавший в ее распоряжение доклад ведомства, который, по утверждению издания, имеет гриф "только для служебного пользования".

В нем эксперты Минобороны ФРГ обращают внимание на то, что украинцы устраивают диверсии далеко за линией соприкосновения с целью ослабить российские силы. В докладе, в частности, говорится, что нельзя исключать "участия украинской стороны в разрушении трубопровода [Тольятти - Одесса]". Специалисты германского ведомства указывают на то, что он находится на территории, которая контролируется ВСУ. Кроме того, по их оценке, в возобновлении эксплуатации аммиакопровода, который не работает с начала СВО, больше всего заинтересована Россия. В докладе говорится и о том, что, "скорее всего, проукраинские группы, прибегнув к диверсионной деятельности, нарушили основную железнодорожную линию" в Запорожской области.

Минобороны ФРГ анализирует ситуацию и с контрнаступлением Вооруженных сил Украины. По мнению экспертов ведомства, российская армия при его отражении все больше делает ставку на "воздушные, ракетные удары и атаки беспилотников" с целью нанесения урона противнику. Немецкие специалисты считают, что российские силы находятся "по-прежнему под давлением" в районе Артемовска (украинское название - Бахмут).

Как сообщил 7 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, украинские диверсанты вечером 5 июня подорвали аммиакопровод Тольятти - Одесса в Харьковской области. В МИД РФ в связи с этим заявили, что его подрыв серьезно ударил по самой концепции зерновой сделки, одним из ключевых направлений которой является перезапуск этого трубопровода.