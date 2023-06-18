СМИ узнали, что списанные израильские танки Merkava могут отдать Польше и Украине

Согласно информации портала Walla, переговоры о поставках в Европу этих танков Израиль мог начать из-за давления США, настаивающих на необходимости оказывать Украине помощь, в том числе военную

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 июня. /ТАСС/. Польша и Украина могут получить крупную партию израильских танков Merkava, списанных из Армии обороны Израиля. Такое утверждение польского военного эксперта приводит в воскресенье израильский портал Walla.

Двумя днями ранее газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Израиль в настоящий момент ведет переговоры с двумя странами о поставках порядка 200 танков Merkava второго и третьего поколений, произведенных в 1980-х и 1990-х годах и уже снятых с боевого дежурства. Информацию о ведущихся переговорах затем подтвердил глава отдела оборонного экспорта Минобороны Израиля бригадный генерал запаса Яир Кулас, при этом он отказался уточнить, с какими именно государствами ведутся переговоры, но отметил, что одно из них расположено "в континентальной Европе".

По утверждению источников портала Walla, речь идет о двух восточноевропейских странах. При этом неназванный польский военный эксперт предположил в беседе с порталом, что израильские танки предназначаются для Польши и Украины. По его версии, танки могут быть модернизированы в Израиле или в сотрудничестве с польскими оборонными предприятиями, у которых есть соответствующие компетенции. "У Украины есть танки и БМП, но она готовится к продолжающейся войне и уже пытается собрать силы на конец 2024 года", - полагает эксперт.

Согласно информации портала Walla, переговоры о поставках в Европу танков Merkava Израиль мог начать из-за непрекращающегося давления США, которые настаивают на необходимости оказывать Украине помощь, в том числе и военную. До сих пор Израиль категорически воздерживался от поставок Киеву вооружений, ограничиваясь гуманитарной помощью. Источник портала в израильских военных кругах подтвердил, что переговоры о поставках Merkava сейчас ведутся с двумя европейскими странами, но подчеркнул, что о заключении сделки пока говорить слишком рано.

Основной боевой танк Merkava (в переводе с иврита - "колесница") производится в Израиле с 1979 года. В настоящий момент на вооружении Армии обороны Израиля стоит четвертое поколение этих машин.