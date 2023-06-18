В Киеве предложили погасить госдолг Украины за счет замороженных активов Москвы

На конец апреля 2023 года внешняя задолженность страны превышала $82 млрд

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Советник президента Украины по экономике Олег Устенко предложил оплачивать государственный долг страны за счет замороженных на Западе активов России. Он озвучил свою идею в эфире телеканала "1+1".

Отвечая на вопрос об источниках покрытия госдолга, Устенко сказал, что сейчас его обслуживание приостановлено, и выразил надежду на то, что страны Запада направят на эти цели замороженные активы РФ. По его подсчетам, там "арестовано 350 млрд долларов их [российских] золотовалютных резервов". Кроме того, он сослался на арестованные счета российских граждан.

Ранее Устенко грозил судом тем странам Запада, которые покупают нефть из России, и западным банкам, финансирующим такие сделки. В апреле он потребовал от британо-нидерландской нефтегазовой компании Shell передать Киеву более $1 млрд от продажи ее активов в России, если такая сделка состоится.

В конце мая газета The Guardian со ссылкой на британских чиновников сообщила, что Великобритания не вернет замороженные государственные активы РФ до тех пор, пока Москва не согласится выплатить компенсацию Украине за причиненный ущерб. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно, без каких-либо условий".

По данным финансового ведомства Украины, общая внешняя задолженность страны на конец апреля превышала $82 млрд. Киев подписал соглашения с несколькими странами и финансовыми организациями о приостановке обслуживания долгов. В целом, как отметили в комитете Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на 2024 год. Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $38 млрд. Президент Владимир Зеленский ранее просил Запад покрыть в 2023 году дефицит украинского бюджета в полном объеме.