18 июня, 21:29
Военная операция на Украине

СМИ: румынские пограничники задержали в горах троих украинских военных

AP Photo/ Evgeniy Maloletka
© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

Украинцы утверждали, что заблудились из-за плохой видимости

БУХАРЕСТ, 19 июня. /ТАСС/. Румынские пограничники задержали троих вооруженных украинских военных после незаконного пересечения границы. Об этом в субботу сообщил телеканал Antena 3.

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По его данным, вооруженные автоматами военнослужащие ВСУ были обнаружены пограничниками Марамуреша после незаконного пересечения границы. Украинцы утверждают, что заблудились из-за плохой видимости и таким образом оказались на территории Румынии. Впоследствии военнослужащих ВСУ передадут Украине, сообщает телеканал.

За час до инцидента румынские пограничники обнаружили несколько украинцев, незаконно пересекших границы, утверждает Antena. Они заявили, что прибыли в Румынию, спасаясь от войны, сообщает телеканал. Позднее их передадут в центр для беженцев.

Как утверждает корреспондент телеканала, украинские военные, вероятно, преследовали эту группу беженцев и заблудились во время поисков. 

Теги:
УкраинаРумынияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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