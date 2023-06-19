В КНДР назвали "серьезной ошибкой" неудачный запуск спутника

На пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи руководящим работникам и научным сотрудникам поручили в кратчайшие сроки успешно запустить военный спутник-разведчик

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. Неудачный запуск первого военного разведывательного спутника КНДР стал серьезной ошибкой, однако Пхеньян намерен в кратчайшие сроки осуществить новую попытку запуска. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе по итогам проходившего 16-18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи восьмого созыва.

"Самой серьезной ошибкой стал сбой запуска 31 мая военного разведывательного спутника - важнейшего стратегического проекта в области освоения космоса. Была подвергнута строгой критике безответственность работников, которые отвечали за подготовку к запуску ракеты. Намечена боевая задача для руководящих работников и научных сотрудников соответствующих отраслей, которые должны крепко усвоить важность миссии, проанализировать причину неудачи последнего запуска, в кратчайшие сроки успешно запустить военный спутник-разведчик и тем самым повысить возможности Народной армии к сбору разведывательной информации, а также достичь большего развития в освоении космоса", - цитирует документ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пхеньян в мае уведомил Японию и Международную морскую организацию, что намерен запустить первый военный спутник-шпион в период с 31 мая по 11 июня. Старт ракеты-носителя "Чхоллима-1" с аппаратом "Маллигён-1" был произведен в первый день обозначенного периода. Однако попытка завершилась неудачно. Управление КНДР по освоению космоса считает, что ракета-носитель упала в Желтое море, потеряв тягу из-за проблем в работе двигателя второй ступени после отделения первой.

После критики со стороны международного сообщества и многочисленных осуждений действий Пхеньяна ЦТАК разместило комментарий международного обозревателя Ким Мён Чхоля. Он указал, что КНДР впредь не станет уведомлять Международную морскую организацию о запуске ракеты-носителя со спутником, как она это делала ранее.

КНДР осуществила запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год. Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены в качестве одной из важнейших целей на VI пленуме Центрального комитета Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года.