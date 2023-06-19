Эксперт заявил, что поворот РФ к Африке может стать одним из решающих последствий СВО

Страны Глобального Юга благодаря своим территориям и ресурсам являются важными партнерами для России и Китая, Западу стоит об этом помнить, считает профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Поворот России в сторону африканских стран может оказаться одним из наиболее решающих итогов конфликта на Украине. Такое мнение выразил профессор Лондонской школы экономики и политических наук Вук Вуксанович в статье, опубликованной в воскресенье в журнале The National Interest.

"В целом поворот России в сторону Глобального Юга, особенно включая Африку, может оказаться одним из наиболее решающих последствий войны на Украине. Страны Глобального Юга, возможно, не обладают таким финансовым весом, как западные страны, но их территория, население и ресурсы делают их важными партнерами для незападных держав, таких как Россия и Китай. Западным политикам следует помнить об этом", - подчеркнул Вуксанович, который занимается изучением современной внешней политики.

По его мнению, "динамика взаимодействия Москвы с Африкой является примечательной отчасти по геополитическим соображениям, отчасти по соображениям экономической конкуренции, а отчасти ввиду того, что это помогает продемонстрировать, что многие на Западе считают политическим провалом: неспособность нанести России более серьезный экономический ущерб отчасти объясняется тем, что остальной мир не захотел последовать примеру Запада". "Учитывая, что африканские страны все еще развиваются и что главной экономической целью России в краткосрочной и среднесрочной перспективе является противостояние воздействию западных санкций, экономическое взаимодействие Москвы с континентом ограничено. Однако Россия и африканские страны будут использовать любую возможность для укрепления экономических связей", - считает Вуксанович.

Россия, подчеркнул он, "демонстрирует живой интерес к Африке, где она все больше стремится участвовать в ряде отраслей". Среди этих сфер эксперт назвал логистику, финансы, горнодобывающую промышленность, сельское хозяйство, нефть и газ, оборонную промышленность, ядерную энергетику, туризм и фармацевтику.