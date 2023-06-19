КНДР укрепит сотрудничество со странами, выступающими против мировой гегемонии США

Соответствующее решение принято в связи с ухудшением обстановки в области безопасности в районе Корейского полуострова, следует из доклада по итогам пленарного заседания ЦК Трудовой партии Кореи

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. КНДР с учетом ухудшения обстановки в области безопасности в районе Корейского полуострова намерена укреплять сотрудничество с другими странами, которые выступают против мировой гегемонии США. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе по итогам проходившего 16-18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва.

"Политбюро ЦК ТПК, реагируя на конфликтную международную военно-политическую обстановку, привержено дальнейшему укреплению солидарности со странами, восставшими против стратегии мировой гегемонии США, а также осуществлению внешней политики тщательно и независимо, на основе принципов защиты национальных прав и интересов", - цитирует документ Центральное телеграфное агентство Кореи.

В докладе также отмечается, что обстановка в сфере безопасности в районе Корейского полуострова серьезно ухудшилась "из-за безрассудных военных провокационных маневров враждебных сил, игнорирующих предупреждения".

На прошедшем пленуме были подведены итоги работы за первую половину 2023 года во всех областях, включая экономическую. Участники заседания обсудили важные вопросы, связанные с укреплением партии, государственным строительством и стратегией в сфере дипломатии и обороны в условиях изменившейся международной ситуации.