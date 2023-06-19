КНДР заявила о планах наращивать ядерные силы

Пхеньян также намерен отвечать "на лобовое противоборство - лобовым противоборством", сказано в докладе по итогам восьмого пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи

ТОКИО, 19 июня. /ТАСС/. КНДР намерена и дальше прилагать усилия с целью наращивания ядерного потенциала, а также в случае угрозы "отвечать ядерным оружием на ядерное оружие". Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе по итогам проходившего 16-18 июня с участием лидера страны Ким Чен Ына восьмого расширенного пленарного заседания Центрального комитета (ЦК) Трудовой партии Кореи, созванного по инициативе Политбюро ЦК партии.

"Политбюро подтвердило, что все успехи, достигнутые в области разработки различных систем вооружений, включая ядерное оружие и ракеты, являются большим шагом, сделанным для укрепления сил сдерживания ядерной войны. Подчеркнуто, что отрасль обороны государства должна последовательно придерживаться намеченного ЦК партии направления развития ядерных вооружений и линии на наращивание ядерных сил", - цитирует документ Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Кроме того, в докладе отмечается, что КНДР намерена "отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, на лобовое противоборство - лобовым противоборством". "Такие практические действия продемонстрировали стремительные темпы развития наших стратегических вооруженных сил и мощные военно-технические возможности, а также поставили под непреодолимое ощущение кризиса безопасности американских империалистов и южнокорейских марионеток", - говорится в документе.

На прошедшем пленуме были подведены итоги работы за первую половину 2023 года во всех областях, включая экономическую. Участники заседания обсудили важные вопросы, связанные с укреплением партии, государственным строительством и стратегией в сфере дипломатии и обороны в условиях изменившейся международной ситуации.