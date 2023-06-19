США выступили против последних решений Израиля по расширению поселений

В Госдепе также выразили обеспокоенность сообщениями об изменениях в израильской системе управления поселениями, ускоряющих процесс их планирования и утверждения

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов выступает против решений со стороны израильского правительства, касающихся расширения поселений на Западном берегу реки Иордан. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщением о решении израильского правительства о продвижении планирования более 4 тыс. единиц жилья для поселений на Западном берегу [Иордана]. Мы также обеспокоены сообщениями об изменениях в израильской системе управления поселениями, которые ускоряют процесс планирования и утверждения поселений. В соответствии со своей давней политикой Соединенные Штаты выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о сосуществовании двух государств и являются препятствием на пути к миру", - подчеркнул дипломат.

Соединенные Штаты, заключил он, "призывают правительство Израиля выполнять обязательства, взятые им в Акабе (Иордания) и Шарм-эш-Шейхе (Египет), а также вернуться к диалогу, направленному на деэскалацию".

Согласно совместному заявлению по итогам февральских переговоров в Акабе, делегации Израиля и Палестины договорились принять меры для восстановления доверия и решать возникающие проблемы путем диалога. Стороны обязались прекратить односторонние шаги, ведущие к эскалации насилия. Согласно договоренностям, Израиль также будет воздерживаться в течение четырех-шести месяцев от планов по расширению существующих и строительству новых еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан. Помимо этого, участники переговоров признали "важность сохранения неизменным исторического статус-кво в святых местах Иерусалима".