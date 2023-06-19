Пленный боец ВСУ рассказал, как его подразделение бросили в бой после гибели двух рот

По словам пленного, его рота продержалась четыре часа

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Командование украинских войск бросило в бой в ДНР одну из рот 28-й отдельной механизированной бригады после уничтожения в том же районе двух других рот этого соединения. Об этом рассказал корреспонденту ТАСС пленный украинский военнослужащий из этого подразделения.

"Мы неделю занимались на полигоне, спустя неделю отправили в Торецк (украинское название города Дзержинска - прим. ТАСС). Побыли там один день, и нас сразу кинули на позиции, где перед тем уже полегли 4-я и 6-я роты. И нас все равно туда отправили. Мы чудом выжили, четыре часа продержались, и все - нас взяли в плен", - сказал пленный.

Он уточнил, что вместе с некоторыми сослуживцами оказался в плену после первого выхода на боевые позиции. Судьба большей части военнослужащих его роты пленному неизвестна.

Ранее представитель силовых структур ДНР сообщил ТАСС, что российские силы взяли в плен 17 украинских бойцов, попавших в засаду при попытке так называемого контрнаступления украинских войск под Новобахмутовкой. По его информации, сдавшимися в плен оказались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Подразделение было отправлено в атаку без должной поддержки артиллерии.