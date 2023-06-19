Куратор внешней политики КНР проводит встречу с госсекретарем США в Пекине

Переговоры Ван И и Энтони Блинкена проходят в закрытом формате

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая (КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И проводит встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном в государственной резиденции "Дяоюйтай" в Пекине. Переговоры проходят в закрытом формате, представителей прессы попросили удалиться после совместного фотографирования дипломатов, передает корреспондент ТАСС.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня. В воскресенье министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел переговоры с американским коллегой. Цинь Ган отметил, что китайско-американские отношения достигли самого низкого уровня с момента установления дипломатических связей между двумя странами. Он заявил, что китайские власти требуют от правительства Соединенных Штатов придерживаться принципа "одного Китая" и не оказывать содействия сепаратистам Тайваня. Глава МИД КНР напомнил, что Китай рассматривает отношения с США исходя из принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай привержен построению стабильных, предсказуемых и конструктивных китайско-американских отношений, отметил Цинь Ган.