Лидер Кубы посетит страны Европы

Как сообщили в МИД страны, Мигель Диас-Канель примет участие в качестве председателя "Группы 77 плюс Китай" в саммите в Париже, а также совершит визиты в Италию и Сербию

ГАВАНА, 19 июня. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель совершит визит в страны Европы с 20 по 24 июня, сообщается в воскресенье на сайте МИД страны.

"Президент Кубы примет участие в качестве председателя "Группы 77 плюс Китай" в саммите по вопросу нового мирового финансового пакта, который состоится в Париже. Кроме того, он посетит Италию и совершит визит в город-государство Ватикан. Также планируется официальная программа в Республике Сербия", - говорится в заявлении.

В состав кубинской делегации войдет министр иностранных дел Бруно Родригес Паррилья.

Председательство в "Группе 77 плюс Китай" в этом году впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. В настоящее время это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.