В Китае заявили, что не пойдут на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе

В Пекине также потребовали от Вашингтона прекратить разговоры о "китайской угрозе"

ПЕКИН, 19 июня. /ТАСС/. Пекин не согласится на компромиссы и уступки в тайваньском вопросе. Об этом в понедельник заявил глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая (КПК) по иностранным делам, член Политбюро ЦК КПК Ван И на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.

"Сохранение национального единства всегда было ядром коренных интересов Китая. <...> В этом вопросе у Китая нет пространства для компромиссов и уступок", - приводит слова Ван И Центральное телевидение Китая.

Ван И в ходе переговоров с госсекретарем США потребовал от Вашингтона не раздувать так называемую китайскую угрозу, отменить незаконные односторонние санкции против КНР, прекратить подавлять технологическое развитие Китая и не вмешиваться самовольно во внутренние дела Китая, проинформировал телеканал.

Блинкен находится с визитом в Пекине с 18 по 19 июня.